Хуснуллин рассказал о будущем «Азовстали»

Заседание штаба по восстановлению освобожденных территорий Украины прошло под началом вице-премьера России Марата Хуснуллина. В видеообращении к подписчикам Теlеgrаm-канала он рассказал, что участники встречи обсудили будущее «Азовстали».

«Обсуждали, что будет вместо „Азовстали“, как будет проходить благоустройство — что сможем построить нового, а что восстановим», — сказал вице-премьер.

Также Хуснуллин сказал, что на заседании затронули и другой важный вопрос — мастер-план развития Мариуполя. По его словам, обсуждение этой темы шло достаточно активно.

Участники встречи также решали судьбу и других зданий Мариуполя. Они устанавливали, какие постройки можно восстановить, а какие надо полностью обновить. Также решалась и дальнейшая судьба экономического развития Мариуполя. Он отметил, что этот пул работ является не менее важным.