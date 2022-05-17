Хуснуллин оценил Херсон

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, посетивший освобожденную российской армией Херсонскую область, заявил, что сейчас там относительно мирно. Об этом он сообщил журналистам в ходе рабочего визита, передало РИА «Новости».

«Мы увидели на сегодняшний день, что в Херсоне мирная жизнь относительно», — сказал зампред кабмина.

Хуснуллин отметил, что в Херсоне мало разрушений, что радует.

Херсонская область стала первым освобожденным регионом, полностью взятым под контроль российскими войсками в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В регионе сформировали военно-гражданские администрации, запустили вещание российских телеканалов, начали работу над восстановлением торговых связей с Крымом, а с мая объявили о переходе в рублевую зону.

Минобороны РФ ранее в ходе брифинга сообщило, что украинские националисты обстреляли жилые кварталы Херсона из реактивных систем залпового огня «Смерч». Российские средства ПВО отразили атаку и перехватили все 10 реактивных снарядов, выпущенных бандеровцами. Сейчас в Херсоне нет никаких подразделений российских войск, о чем киевскому режиму прекрасно известно, отметили в ведомстве.