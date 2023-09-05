Спецоперация 05 сентября 2023, 14:38 Human Rights Watch уличила ВСУ в использовании кассетных боеприпасов при обстреле Изюма Human Rights Watch: ВСУ обстреливали Изюм кассетными боеприпасами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Организация Human Rights Watch* признала, что ВСУ производили обстрелы города Изюм в Харьковской области кассетными боеприпасами, в результате чего погибли мирные жители. Об этом заявила РИА «Новости» директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Мэри Уорхэм.

Исследователи организации занимались изучением военных преступлений в Изюме. Специалисты зафиксировали большое количество кассетных боеприпасов, которые выпустили ВСУ.

Реклама

«Им сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что это применили украинские силы», — отметила Уорхэм.

Она добавила, что организация располагала подробными свидетельствами от погибших из-за обстрелов ВСУ мирных жителях. Представитель HRW* также напомнила о январской публикации отчета о ситуации в Изюме. Специалисты в докладе зафиксировали сброс украинской армией противопехотных мин «Лепесток», из-за которых погибли 11 мирных жителей.

Ранее Human Rights Watch* обнародовала доказательства использования украинскими боевиками запрещенных противопехотных мин против российских войск.

* Деятельность организации Human Rights House Foundation признана нежелательной в России.