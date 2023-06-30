Спецоперация 30 июня 2023, 12:20 Human Rights Watch уличила украинских боевиков в использовании запрещенного оружия Human Rights Watch: ВСУ использовали запрещенные противопехотные мины против ВС РФ Пресс-служба Росгвардии

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Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обнаружила новые доказательства использования украинскими боевиками запрещенных противопехотных мин против российских войск. Об этом сообщили на сайте организации.

Группа призвала правительство Украины не применять такое оружие, а также привлечь к ответственности тех, кто им пользовался.

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«Обязательство украинского правительства — расследовать очевидное использование его вооруженными силами запрещенных противопехотных мин — является важным признанием его долга по защите гражданского населения», — заявил директор Отделения Human Rights Watch по вопросам оружия Стив Гуз.

Организация написала письмо украинскому правительству, но ответа не получила. Украина еще в 2005 году ратифицировала международный договор, который запрещает такие мины и предусматривает уничтожение этих запасов оружия. Они считаются очень опасными.

Речь идет о противопехотной мине нажимного действия ПФМ-1 более известной как «Лепесток». Украинская армия неоднократно забрасывала новые территории РФ этими боеприпасами. Ранее ВСУ выпустили два кассетных заряда с «Лепестками» по эвакуационному пункту в городе Голая Пристань Херсонской области. Эти же мины были обнаружены и в ДНР — в районе Волновахи на «Лепестке» подорвалась шестилетняя девочка.

Неправительственную организацию Human Rights Watch создали в 1988 году. Она расследует и освещает нарушения прав человека в разных странах мира. Штаб-квартира HRW находится в США.