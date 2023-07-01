Спецоперация 01 июля 2023, 15:04 «Худший день в Афганистане — спокойный день на Украине». Американские наемники рассказали об ужасах на фронте Daily Beast: наемники из США рассказали, что бои на Украине хуже, чем в Афганистане Фото: правительство США / Flickr

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Американские наемники, воевавшие на стороне ВСУ, оказались в ужасе от обстановки на фронте и подготовки украинских солдат. Об этом написало издание Daily Beast.

Дэвид Брамлетт, который ранее работал на вооруженные силы США, а также был рейнджером в Ираке и Афганистане рассказал, что на украинском фронте страшнее.

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«Здесь много действительно тупых добровольцев, которым нечего делать тут», — сказал он.

Наемник рассказал, что подготовка и многих иностранных солдат оставляет желать лучшего. Он был ей крайне недоволен. После он собрал отряд и пошел в сторону Харькова.

«А потом, по сути, они дают нам приказ для Харькова и говорят: „Идите, убейте столько русских, сколько сможете“", — рассказал он.

Его команда вербовала иностранцев, также военным самим приходилось заниматься поиском ресурсов, покупать авто, искать убежища. В Харькове их миссии в основном были самостоятельными.

Трою Оффенбекеру, бывшему морскому пехотинцу, также пришлось на лету организовывать свою боевую команду. Он начал встречаться с некоторыми иностранными добровольцами, которые понятия не имели, что им делать. Он признался, что это самое худшее, в чем ему приходилось участвовать.

«Вас раздавят артиллерией, танками. На прошлой неделе рядом с нами, метрах в трехстах, сбросили бомбу с самолета», — жаловался он.

По словам Брамлетта, миссии были изнурительными. В Ираке или Афганистане у у них хотя бы была поддержка с воздуха, или разведка, наблюдение и рекогносцировка.

«Худший день в Афганистане и Ираке — это хороший день в Украине», — сказал он.

Ранее украинский пленный рассказал, что солдатами ВСУ командуют военные США и Польши. По его словам, ему и его сослуживцам часто приходилось видеть натовские шевроны и взаимодействовать с иностранными военными.