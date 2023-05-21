Спецоперация 21 мая 2023, 21:37 «Хромово мы не штурмуем». Пригожин опроверг сообщения о продвижении ЧВК «Вагнер» Основатель «Вагнера» Пригожин опроверг сообщения о штурме поселка Хромово бойцами ЧВК РИА «Новости»

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Предприниматель Евгений Пригожин опроверг информацию о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» после освобождения Артемовска принялись штурмовать поселок Хромово. Бизнесмен заявил, что теперь это задача военнослужащих Минобороны России.

Основатель «Вагнера» рассказал, что бойцы ЧВК днем 21 мая никуда не продвигались. Все территории, которые они обещали взять под контроль, освободили «до последнего квадратного сантиметра», добавил Пригожин.

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По его словам, подразделения передадут свои позиции Минобороны России и после 25 мая покинут зону боевых действий. В течение ближайших двух месяцев бойцов на линии соприкосновения не будет, и любые новости об обратном можно будет считать фейком, подчеркнул предприниматель. Он уточнил, что военным необходимо дооснащение и дообучение.

«Если что-то будет меняться, я дополнительно сообщу. Еще раз — Хромово мы не штурмуем, это задача Министерства обороны», — подчеркнул Евгений Пригожин.

Ранее издание «Русская весна» сообщило о продвижении «Вагнера» в сторону поселка Хромово. Журналисты отметили, что подразделения начали бои на двух направлениях.

О ситуации в Артемовске высказался президент США Джо Байден. По его мнению, ВСУ не смогли бы изменить сценарий боев, даже если бы у них были самолеты F-16.