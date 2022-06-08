Хранилище топлива для техники ВСУ уничтожили под Харьковом

Российские военные уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ в районе Чугуева Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что авиация РФ высокоточными ракетами ударила по бронетанковому заводу в Харькове, там ремонтировалась техника ВСУ. Также в районах Малиновки Харьковской области, Звановка в ЛНР, Спорное в ДНР уничтожено четыре склада с боеприпасами и вооружением.

Конашенков добавил, что за сутки российские системы ПВО сбили два истребителя МиГ-29, один вертолет и 11 беспилотников ВВС Украины в районе населенного пункта Белая Криница под Николаевом.

Еще российская ПВО сбила 11 украинских дронов в районе ДНР, в Херсонской, Харьковский областях. Кроме того, перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», три ракеты «Точка-У».