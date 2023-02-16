Важное 16 февраля 2023, 13:55 Хранилище горючего для техники ВСУ уничтожили в районе Полтавы Минобороны: ВС РФ уничтожили хранилище горючего для техники ВСУ в районе Полтавы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные уничтожили в районе Полтавы хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Помимо этого, за минувшие сутки армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили командные пункты 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Авдеевки, 72-й механизированной бригады ВСУ — в районе Углесборочного, 102-й бригады теробороны — в районе Малиновки (ДНР), а также 92 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, живую силу и технику ВСУ в 118 районах.

Реклама

Российские средства ПВО перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 20 украинских дронов в районах Стельмаховки, Жовтневого (ЛНР), Александровки, Новомайорского, Владимировки (ДНР), населенных пунктов Коновалова, Яблоково (Запорожская область), Каланчак (Херсонская область) и Кисловка в Харьковской области.

Реклама