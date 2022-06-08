Хозяин против. Что мешает перемирию России и Украины?

Власти Турции не сумеют повлиять на Украину, чтобы она прекратила обстрелы Донбасса. Истинными хозяевами украинский элиты являются США, которым безразлично, сколько погибнет военнослужащих ВСУ в ходе специальной военной операции. России же не нужно форсировать переговоры с Украиной, поскольку эта страна не исполняет подписанные договоренности, заявил «360» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Далее — прямая речь собеседника.

Влияние Турции [на переговорный процесс] будет минимальным, у Украины один хозяин и другого ей не надо. Если бы случилось чудо и Турция могла повлиять на Украину, то какой в итоге в этом смысл? Спецоперация и проходит, потому что Украина не выполнила прошлые договоренности, в частности Минские соглашения.

Не вижу оснований, почему Украина будет выполнять еще какие-то договоренности. С точки зрения этой страны, есть ее позиция — и все остальные.

Мне бы хотелось, чтобы Россия и Украина подписали мирное соглашение. Но чтобы бы мы ни подписали, действовать они будут так, как будто не подписывали ничего.

Источник фото: РИА «Новости»

Америке безразлична судьба Украины

Давать им возможность убить больше российских солдат было бы безответственно. ВСУ стремятся к передышке, Америке все равно, как именно покинет мир Украина. Главное — чтобы она унесла больше наших жизней.

А если погибнет медленно и кроваво, ну и Бог с ней. Нам эти переговоры столь же бесполезны. Главный вопрос переговоров с Украиной — вопрос гарантий, а я ничего внятного пока не слышал.

Американцы не понимают, почему к аборигенам нужно относиться, как людям. С этого и началась американская цивилизация: они обсуждали, являются ли аборигены людьми, в итоге пришли к выводу, что не являются. Они, как к индейцам, относятся ко всем. В этом смысле Россия и Украина для США не отличаются. Погибнут — хорошо, чем больше, тем лучше.