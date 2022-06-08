Хозяин против. Что мешает перемирию России и Украины?
Политолог Журавлев: переговоры РФ и Украины сейчас бесполезны
Власти Турции не сумеют повлиять на Украину, чтобы она прекратила обстрелы Донбасса. Истинными хозяевами украинский элиты являются США, которым безразлично, сколько погибнет военнослужащих ВСУ в ходе специальной военной операции. России же не нужно форсировать переговоры с Украиной, поскольку эта страна не исполняет подписанные договоренности, заявил «360» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.
Далее — прямая речь собеседника.
Влияние Турции [на переговорный процесс] будет минимальным, у Украины один хозяин и другого ей не надо. Если бы случилось чудо и Турция могла повлиять на Украину, то какой в итоге в этом смысл? Спецоперация и проходит, потому что Украина не выполнила прошлые договоренности, в частности Минские соглашения.
Не вижу оснований, почему Украина будет выполнять еще какие-то договоренности. С точки зрения этой страны, есть ее позиция — и все остальные.
Мне бы хотелось, чтобы Россия и Украина подписали мирное соглашение. Но чтобы бы мы ни подписали, действовать они будут так, как будто не подписывали ничего.
Америке безразлична судьба Украины
Давать им возможность убить больше российских солдат было бы безответственно. ВСУ стремятся к передышке, Америке все равно, как именно покинет мир Украина. Главное — чтобы она унесла больше наших жизней.
А если погибнет медленно и кроваво, ну и Бог с ней. Нам эти переговоры столь же бесполезны. Главный вопрос переговоров с Украиной — вопрос гарантий, а я ничего внятного пока не слышал.
Американцы не понимают, почему к аборигенам нужно относиться, как людям. С этого и началась американская цивилизация: они обсуждали, являются ли аборигены людьми, в итоге пришли к выводу, что не являются. Они, как к индейцам, относятся ко всем. В этом смысле Россия и Украина для США не отличаются. Погибнут — хорошо, чем больше, тем лучше.