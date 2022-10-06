Спецоперация 06 октября 2022, 15:15 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Хотят выйти к Азовскому морю». Военный эксперт — о концентрации ВСУ в Запорожской области Военный эксперт Дандыкин заявил, что украинским силовикам нужен выход к Азовскому морю

Читать 360tv в

Запорожская область для ВСУ — больная тема, они хотят выйти к Азовскому морю. Такое мнение «360» выразил капитан Первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Реклама

Ранее член Главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские боевики стянули на линию соприкосновения с регионом больше оружия и людей, чем за всю специальную операцию (СВО).

«Для них это важная тема и, судя по всему, больная. Это прежде всего Запорожская АЭС — там уже хотят и плотину взорвать, и что только не сделать. Потому что это, во-первых, наша территория, а во-вторых, мы заявили, что берем в полное управление атомную станцию», — отметил эксперт Василий Дандыкин военный эксперт

Дандыкин напомнил, что ЗАЭС является самой крупной в Европе. По его словам, объект генерировал свыше 20% электроэнергии всей Украины. Он подчеркнул, что на станции вводят в действие один из шести энергоблоков, чтобы обеспечивать ресурсами освобожденные территории.

Военный эксперт вспомнил, как в районе станции ВСУ пытались высадить десант, что закончилось полным провалом. К тому же, там полегло много украинского спецназа.

«Для них это концептуально важное направление, они хотят выйти в конечном итоге к Азовскому морю. Я так понимаю, что это остаточное явление тех контрударов, которые были нанесены на Херсонском направлении и особенно на Изюмском под Харьковом», — сказал Дандыкин Василий Дандыкин военный эксперт

Капитан выразил надежду, что атаки ВСУ завершатся полным фиаско. Он уверен, что российские военные готовы отразить все удары.

«Сейчас они [украинские боевики] стараются, пока стоит хорошая погода и еще не такие короткие дни, что-то придумать и сделать все, чтобы мы оставили занимаемые позиции. Поэтому такое направление они выбрали. Все связано у них с политикой, все эти перемоги определяются тем, чтобы им дали больше денег, техники, снарядов. Хотя, говорят, с поставками уже возникают трудности и у США и у НАТО», — добавил военный эксперт Василий Дандыкин военный эксперт

Он отметил, что на этом направлении грядет серьезное столкновение. Однако победа должна быть за российским войсками, заключил капитан.

0 0 0 0 0 0