«Хотят убить лично по указанию Зеленского». Замглавы ВГА Херсонской области рассказал о покушениях | 360°

Спецоперация 19 сентября 2022, 06:23 Поделиться Telegram

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Viber «Хотят убить лично по указанию Зеленского». Замглавы ВГА Херсонской области рассказал о покушениях Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов рассказал об угрозах и покушениях

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Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ убить руководство Херсонской области. В интервью французскому журналисту заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал о покушениях на свою жизнь. Он опубликовал запись в своем Telegram-канале.

Чиновник рассказал, что до спецоперации работал журналистом и не занимался политикой, но затем, когда прежнее руководство бежало, вместе с другими жителями присоединился к работе администрации. На Украине Кирилла Стремоусова посчитали предателем. По его словам, за ним и раньше следила Служба безопасности Украины, его арестовывали и обыскивали.

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«Когда мне пришлось взять на себя ответственность, я не стал предателем, но меня хотят убить. Меня хотят убить лично по указанию Зеленского, угрожают моей семье, жене, детям», — сказал чиновник.

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Угрозы поступают каждый день. Кроме того в Херсонской области схватили несколько групп диверсантов. На допросе они признались, что должны были убить главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.

Он предположил, что и сейчас в регионе есть люди, работающие на Украину. Кирилл Стремоусов подчеркнул, что не предавал свою страну, так не присягал на верность националистам и всегда называл себя русским.

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