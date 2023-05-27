Спецоперация 27 мая 2023, 11:25 «Хоть завтра». Готовность ВСУ начать контрнаступление оценили в СНБО Украины Секретарь СНБО Данилов заявил о готовности ВСУ начать контрнаступление «хоть завтра» Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские военные в случае необходимости готовы начать контрнаступление в зоне специальной операции «хоть завтра». Об этом «Би-би-си» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Мы готовы всегда. Это не является вопросом времени. Нужно понять, что Украина не может упустить такую историческую возможность, чтобы стать большой европейской, по-настоящему независимой страной. Поэтому контрнаступление может начаться хоть завтра», — сказал он.

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Данилов отметил, что не готов озвучить точную дату контрнаступления, сославшись на слишком высокую ответственность.

«Права на ошибку в контрнаступлении у ВСУ нет», — добавил секретарь СНБО.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что подразделения ВСУ начали отдельные операции в рамках контрнаступления уже несколько дней назад. Он отметил, что линия фронта растянута на 1,5 тысячи километров.