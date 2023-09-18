Спецоперация 18 сентября 2023, 01:24 Ходаковский сообщил о гибели командира бригады ВС России Кондрашкина Ходаковский: погиб командир десантно-штурмовой бригады Андрей Кондрашкин Telegram

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В ходе боевых действий на Украине погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин с позывным Дунай. Об этом сообщил замруководителя Росгвардии ДНР, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

Ходаковский рассказал, что познакомился с Кондрашкиным после взятия Мариуполя, когда появились новые боевые задачи. Тогда батальон «Восток» воевал «рука об руку» с бойцами 31-й Ульяновской ДШБ, и за это время он успел подружиться с полковником Андреем Кондрашкиным. Ходаковский признался, что известие о гибели командира глубоко ранило его.

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«Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам… Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождет нас — нам еще нужно немного поработать», — написал Ходаковский.

В начале сентября Ходаковский заявил о том, что ВСУ начали наступление на участке Новодонецкое — Новомайорское под Угледаром.