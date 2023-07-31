Спецоперация 31 июля 2023, 13:51 Ходаковский предположил, что ситуация на Украине близка к перемирию Комбат Ходаковский: конфликт на Украине подводят к перемирию РИА «Новости»

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Украина, возможно, готовится к перемирию. По крайней мере, об этом может свидетельствовать поведение ВСУ на поле боя: у противника будто бы истекает время. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал замглавы Росгвардии ДНР, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Он напомнил, что на Украине существует и внутренняя политика. В том числе сейчас речь идет о следующих президентских выборах. Действующий лидер Владимир Зеленский может не стать на них фаворитом.

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«Любые внутренние перестановки возможны только тогда, когда накал страстей на фронте снизится до максимального предела», — заметил комбат.

По его словам, такой расклад не выгоден Зеленскому. Он будет продвигать тему конфликта с Россией. Украинский президент, может быть, и хотел отменить выборы, но они все же состоятся.

«Отсюда напрашивается вывод: ситуацию постепенно подводят к перемирию», — предположил Ходаковский.

По его мнению, украинскому президенту крайне важно войти в предвыборную гонку «на военном позитиве». В противном случае, противостояние с Россией повернут против самого Зеленского.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о перемирии пока не может быть речи. Этого, в первую очередь, не хочет киевский режим.