30 июня 2023, 01:15
«Хочу жить, а не выживать». Пленный солдат ВСУ рассказал, почему решил сдаться российским военным
Пленный солдат ВСУ заявил, что перешел на сторону ВС РФ из-за плохого отношения командиров
Военнослужащий ВСУ поделился причинами, подвигшими его сдаться в плен российской армии. Кадры допроса украинского солдата опубликовали «Известия».
Украинский боец рассказал о наплевательском отношении старших командиров. Солдаты ВСУ на позициях могли не спать по два-три дня, локация подвергалась обстрелу каждые два-три часа.
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«Было страшно. А наше „смелое“ руководство за все время моего нахождения на разных позициях прохлаждалось в квартирах Херсона, причем в разных районах», — пожаловался пленный.
Солдаты испытывали проблемы с обмундированием и продовольствием. Продукты приходили не лучшего качества и зачастую с истекающим сроком годности.
«Мне такое наплевательское отношение надоело, я хочу жить, а не выживать. Поэтому мы с Николаем решили сдаться в плен <…>, но решение было нелегким», — признался военный.
Военнослужащие разработали план сдачи в плен, к ним присоединился командир взвода. Украинским военным удалось осуществить задуманное, на российскую сторону перешли солдаты из подразделения.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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