«Хочу на ручки». Арестович отказался врать о будущих победах ВСУ

Руководство Украины заставляют говорить о том, что все будет хорошо и ВСУ начнут одерживать победы, заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович. Он объяснил, что в такие моменты ему хочется «на ручки». Видео с его откровением распространилось в Сети.

По словам Арестовича, представителей власти Украины заставляют выходить на трибуны, чтобы «удерживать психику миллионов людей» рассказами о том, что все будет нормально. Откровение советника уложилось в 15 секунд.

Больше всего на свете я хочу на ручки, вместо того чтобы мужество демонстрировать и рассказывать, что мы всех победим Алексей Арестович советник главы офиса президента Украины.

Высказался Арестович и о возможности удара по Крымскому мосту. Он пояснил, что украинские военные сделают это при «первой технической возможности».