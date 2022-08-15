«Хочется мира и встретиться с детьми». Жители Попасной рассказали, как их жизнь налаживается без Украины

Жизнь в Попасной постепенно налаживается, жители выходят из подвалов и бомбоубежищ. Они с благодарностью принимают гуманитарную помощь, которую им передали дети из Подмосковья. Люди рассказали «360», что не выжили бы без русских военных и помощи от простых россиян.

Местным жителям передали гуманитарную помощь из Подмосковья. В сборе посылок принимали участие дети со всей Московской области.

«Хотим пожелать деткам мирного неба и здоровья, чтобы на их жизнь не выпала такая доля», — поблагодарила волонтеров местная жительница.

«Военные сильно помогают, молодцы», — заявил житель разбомбленного города.

Он добавил, что его сын с женой и внучка живут в Стаханове, но он сам с супругой не собирается переезжать. Житель Попасной отметил, что вдвоем с женой справляется со всеми трудностями.

«Она у меня молодец, хорошая. Сын с невесткой зовут на зиму, а у нас тут печка есть, дровами запаслись», — рассказал он о жизни в Попасной.

Жизнь без воды и газа

Население в Попасной вынуждено выживать без коммуникаций. Горожане рассказали, что шестой месяц в городе нет газа, воды и электричества. Ситуация усугублялась тем, что украинские военные перекрыли дороги и не выпускали людей из населенного пункта.

«Я полтора месяца жила под клубом в подвале. Я ослепла и оглохла от этого. Нас чуть не застрелили украинцы. Ни за что. Когда русские пытались нас вывести, украинцы хотели нас застрелить. Спасибо, что русские пришли и освободили. Большое спасибо им», — рассказала пожилая женщина, которой вручили гуманитарную помощь от детей из Подольска.

Мужчина поблагодарил военных, он уверен, что без российской армии они бы не выжили — генератор запустили и помогали всем, чем могли.

«Я родителей не оставлю»

Женщины не уставали благодарить детей из Подмосковья за оказанную помощь. Одна из жительниц Попасной, не найдя слов, низко поклонилась тем, кто помогает им в эту трудную минуту. Горожане признают, что в округе нет более пострадавшего населенного пункта, чем Попасная. Причины, по которым они не покинули город, разные. Кто-то не хотел бросать немощных родственников, кто-то не успел, а кому-то уехать не дали украинские боевики.

«Дыхло перекрыли нацики, мы не могли из бараков выехать. Они ушли на квартал дальше, перекрыли дорогу. В сторону ЛНР и России не пускали. А на Артемовск никто не захотел ехать», — рассказал жительница.

«Прикрывались местным населением», — добавил мужчина.

Одна из жительниц рассказала, что ее 24-летнюю дочь вывезли на Украину и она до сих пор не знает о ее участи. Вторая до начала боевых действий жила в Краматорске, ее судьба тоже неизвестна.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один мужчина рассказал, что остался в Попасной из-за родителей. Мать лежачая, отец инвалид, хромает из-за болтов в коленных суставах. Связи нет, через кума в ополчении связался с сыном, который живет в России.

«У нас связи нет. Сын думал, что дед с бабой погибли. Мне говорил: „Уезжай в Луганск, оттуда в Россию заберу“. Но я родителей не оставлю», — поделился он.

Мужчина до начала спецоперации работал на железной дороге осмотрщиком вагонов. Когда начались волнения на Украине почти 10 лет назад, отправил сына в Россию.

«Когда началось все это, я сына отправил в Россию, он не военнообязанный, у него проблемы с сердцем, бронхиальная астма, глаза. Но нацики гребли всех, я его от греха подальше», — признался попаснянин.

Источник фото: телеканал «360»

Мужчина рассказал, что мать у него русская, отец украинец. Брат после службы на пенсию пошел в Белоруссии. На вопрос, чего он хочет больше всего, мужчина ответил, что хочет мира.

«Мне хотелось бы спокойной и мирной жизни. Чтобы не бояться по улице пройти, как раньше», — искренне ответил горожанин.

К ВСУ обращаться бесполезно

Другая горожанка отметила, что им во всем помогали российские военные — угощали фруктами, колбасами и конфетами. А к украинским было бесполезно обращаться, потому что «жадные они очень».

Некоторые жители Попасной не уехали, потому что некуда, да и ВСУ не выпускали — сильно стреляли.

«Город один, люди все как братья. Как-то переживаем потихоньку, куда деваться. Мы вдвоем с мужем. Так случилось, что освободили Попасную, когда нас эвакуировать собрались. Куда же уезжать, зачем. Дети приглашают выехать, но мы не поедем, они на Украине. Сейчас ни им выезда нет, ни нам туда. Внуки маленькие», — со слезами на глазах поделилась одна из жительниц, укладывая в пакет полученную гуманитарную помощь.

Нацисты стреляли без причины

Другая призналась, что просто не думала, что будет так все серьезно. Она работала в больнице, когда та сгорела. И они укрывались в подвале.

«Думала, чуть-чуть будет, как в 2014-м. А потом невозможно было. Больница сгорела, мы пришли к маме в подвал. <…> Надеемся, что наш город будет восстанавливаться <…> Хочется мира и встретиться с детьми», — рассказала попаснянка.

Источник фото: телеканал «360»

Супруги рассказали, как погибли их родственник и сын в апреле. От дома остались одни руины, там же во дворе похоронен погибший брат жены.

«Брата убило пулей во дворе. А сын пошел с другом к колодцу. Хотели воды отцу-инвалиду принести. У нас во дворе тогда ВСУ стояли <…> Друга сразу насмерть, сын прожил еще до утра <…> Единственный сын. 7 сентября было бы 30», — женщина не сдерживает слезы.

«Пятку прострелили ВСУ. Сказал: „Руки в гору“. Я поднял. Сказал: „Ложись“. Я лег. А он как дал очередь по мне, в ногу попал. Без причины», — сообщил ее супруг.

Они рассказали, как ВСУ стреляли по мирным жителям, когда те шли к колодцу за водой, направляли на них танки. Подожгли клуб фосфорными бомбами, еле успели вывести всех.