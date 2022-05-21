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    21 мая 2022, 20:36

    «Хлопцы помирают ни за что». Украинский тероборонец рассказал, как их бросили под Попасной

    Боец теробороны Украины заявил, что командование заставляет молодых солдат умирать ни за что

    Александр Блинов

    Украинское командование бросало в пекло совсем молодых необученных бойцов, которые никогда до этого даже ни разу не держали в руках оружие. Об этом рассказал один из бойцов теробороны, видео с которым выложил Telegram-канал «Операция Z: военкоры „Русской весны“».

    «Хлопцы помирают ни за что». Украинский тероборонец рассказал, как их бросили под Попасной

    Тероборонец сказал, что больше не может скрывать правду о том, как ВСУ используют молодых ребят в качестве пушечного мяса. Боевик рассказал, как мобилизованных юнцов бросили погибать под Попасной. Им дали оружие, в том числе 10 противотанковых комплексов NLAW.

    Видимо, командиры рассчитывали, что неподготовленные украинцы, среди которых почти никто раньше не держал в руках даже автомат, сумеют дать отпор профессиональной российской армии, с техникой, авиацией и ракетами.

    «Тут 80% хлопцев не стреляли из автомата ни разу», — посетовал украинский боевик.

    Возмущенный тероборонец признал, что таких, как он, киевский режим вооружает, чтобы просто отправить на убой.

    «Наши хлопцы умирают ни за что. За командование», — констатировал он.

    Российские войска установили полный контроль над Попасной в начале мая.