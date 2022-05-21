Украинское командование бросало в пекло совсем молодых необученных бойцов, которые никогда до этого даже ни разу не держали в руках оружие. Об этом рассказал один из бойцов теробороны, видео с которым выложил Telegram-канал «Операция Z: военкоры „Русской весны“».

Тероборонец сказал, что больше не может скрывать правду о том, как ВСУ используют молодых ребят в качестве пушечного мяса. Боевик рассказал, как мобилизованных юнцов бросили погибать под Попасной. Им дали оружие, в том числе 10 противотанковых комплексов NLAW.

Видимо, командиры рассчитывали, что неподготовленные украинцы, среди которых почти никто раньше не держал в руках даже автомат, сумеют дать отпор профессиональной российской армии, с техникой, авиацией и ракетами.

«Тут 80% хлопцев не стреляли из автомата ни разу», — посетовал украинский боевик.

Возмущенный тероборонец признал, что таких, как он, киевский режим вооружает, чтобы просто отправить на убой.

«Наши хлопцы умирают ни за что. За командование», — констатировал он.

Российские войска установили полный контроль над Попасной в начале мая.