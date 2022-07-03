Хлебную компанию для формирования госрезерва зерна создали в Мелитополе

Власти Мелитополя создали государственную хлебную компанию для формирования государственного резерва зерна путем его выкупа у аграриев. Об этом ТАСС рассказала глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Галина Данильченко.

Предполагается, что такая мера поможет сельхозпроизводителям нарастить оборонные средства перед подготовкой к очередной посевной кампании. Помощь аграриям и успешное проведенеи еуборочной кампании остаются основной задачей в сельскохозяйственном секторе, подчеркнула Данильченко.

«Мы создали государственное предприятие, хлебную компанию, которая будет осуществлять помощь сельхозпроизводителям с целью сохранения урожая. Сейчас будут проводиться закупки, создаваться резервный фонд, таким образом будет осуществляться поддержка производителей, чтобы им не пришлось продавать свою продукцию спекулянтам по заниженным ценам», — пояснила глава ВГА Мелитополя.

Она добавила, что производителю необходимо иметь оборотные средства для проведения осенних полевых работ, для того, чтобы посеять озимые.

Даничльченко напомнила, что восстановлению и развитию аграрного сектора Запорожской области помогает Россия. Главные покупатели запорожского зерна — страны Ближнего Востока, Африки, Турция. Часть контрактов на экспорт зерна уже заключены.