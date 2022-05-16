Химик оценил опасность подрыва СБУ фугаса с аммиачной селитрой

Облако, появившееся в результате подрыва украинского фугаса в районе Мазановки в ДНР, с химической точки зрения не опасно, если оно образовалось только из-за использования аммиачной селитры. Об этом «360» сообщил спикер парламента Союза народных республик Новороссии, инженер-химик Олег Царев.

Аммиачная селитра, которую украинские спецслужбы использовали при подрыве на ферме в районе Мазановки, сама по себе не так опасна, отметил Царев.

«Она добавляется к чему-то. Вот как сгорели в Ливане склады. Там была пыль от зерна, от муки, вот эта пыль в аммиачной селитре сгорела, окислилась. Аммиачная селитра при нагреве выделяет чистый кислород. До взрыва это не так опасно, как после», — объяснил парламентарий.

Царев предположил, что украинские провокаторы использовали селитру как часть взрывчатого вещества. И в результате, вероятно, образовалось облако пыли.

«С химической точки зрения оно (облако пыли — прим. ред.) не может быть опасно. Сейчас молодежь этого не знает, а те, кто постарше, моего возраста и старше, брали селитру и делали из нее маленькие бомбочки, когда не продавались петарды», — рассказал Царев.

В Минобороны РФ сообщали, что в результате подрыва украинскими спецслужбами фугаса с селитрой образовалось облако, которое поднялось на высоту одного километра и сместилось в сторону Краматорска. В ведомстве неоднократно предупреждали о подобных провокациях, которые киевский режим проводит с целью обвинить российских военных в якобы применении отравляющих веществ.