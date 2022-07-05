Украинские боевики заминировали на тепловой электростанции в поселке Николаевка Донецкой Народной Республики емкости с шестью тысячами литров жидкого хлора. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что украинские боевики планируют подорвать все емкости с отравляющим веществом при подходе российский войск и формирований ДНР.

Мизинцев отметил, что на такой шаг украинские боевики идут, чтобы в последующем обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по химически опасным объектам.

Накануне генерал-полковник Мизинце заявил, что группировка украинских националистов заминировала мосты в городе Белополье Сумской области. Боевики планировали представить взрывы, как действия российских войск.