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    05 июля 2022, 21:59

    Украинские боевики готовят химическую атаку в Николаевке

    Минобороны сообщило о подготовке ВСУ теракта с отравляющими веществами в Николаевке

    Анатолий Минкин

    Украинские боевики заминировали на тепловой электростанции в поселке Николаевка Донецкой Народной Республики емкости с шестью тысячами литров жидкого хлора. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    Украинские боевики готовят химическую атаку в Николаевке

    Он подчеркнул, что украинские боевики планируют подорвать все емкости с отравляющим веществом при подходе российский войск и формирований ДНР.

    Мизинцев отметил, что на такой шаг украинские боевики идут, чтобы в последующем обвинить российскую армию в неизбирательных ударах по химически опасным объектам.

    Накануне генерал-полковник Мизинце заявил, что группировка украинских националистов заминировала мосты в городе Белополье Сумской области. Боевики планировали представить взрывы, как действия российских войск.