Спецоперация 12 сентября 2022, 10:51 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Херсону и Херсонской области ничего не угрожает — ВГА Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: ВС РФ выстроили линии защиты по периметру области РИА Новости

Читать 360tv в

По всему периметру Херсонской области российская армия выстроила несколько линий защиты от возможных посягательств со стороны украинских боевиков. Херсону и Херсонской области ничего не угрожает, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«По всему периметру Херсонской области Министерством обороны РФ выстроены линии защиты и ничего городу Херсону и Херсонской области не угрожает», — отметил Стремоусов в видеообращении в своем Telegram-канале.

Реклама

Он подчеркнул, что Херсон есть и будет русским городом.

Реклама

«Никто не собирается сдавать город и тем более отступать. <... > В Херсоне все спокойно и никакой паники нет», — подчеркнул замглавы ВГА.

Ранее Стремоусов прокомментировал заявления украинской стороны о начале контрнаступления на южном направлении.

0 0 0 0 0 0