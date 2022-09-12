Все новости
Мир
12 сентября 2022, 11:22
Японцы назвали меры по сдерживанию цен в стране недостаточными
Власть
12 сентября 2022, 11:19
Россия направит больше ста миллиардов рублей на повышение устойчивости экономики
Реклама
Эксклюзив
12 сентября 2022, 11:15
После блэкаута украинцы поймут, в какому аду находятся жители ЛДНР
Мир
12 сентября 2022, 11:11
Британский парламент столкнулся с проблемами из-за упавших поставок российского газа
Мир
12 сентября 2022, 11:06
Четыре мирных жителя ДНР стали жертвами украинских обстрелов за сутки
Подмосковье
12 сентября 2022, 11:05
Возможность арендовать землю не выходя из дома появилась в Подмосковье
Выборы
12 сентября 2022, 11:03
«Единой России» достанутся более 1100 мандатов муниципальных депутатов в Москве
Знаменитости
12 сентября 2022, 11:03
Актер Сергей Бурунов рассказал о съемках в клипе Ольги Серябкиной
Здоровье
12 сентября 2022, 11:02
Россиянам рассказали о плюсах и минусах употребления мяса