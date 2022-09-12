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Херсону и Херсонской области ничего не угрожает — ВГА

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: ВС РФ выстроили линии защиты по периметру области

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По всему периметру Херсонской области российская армия выстроила несколько линий защиты от возможных посягательств со стороны украинских боевиков. Херсону и Херсонской области ничего не угрожает, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«По всему периметру Херсонской области Министерством обороны РФ выстроены линии защиты и ничего городу Херсону и Херсонской области не угрожает», — отметил Стремоусов в видеообращении в своем Telegram-канале.

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Он подчеркнул, что Херсон есть и будет русским городом.

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«Никто не собирается сдавать город и тем более отступать. <... > В Херсоне все спокойно и никакой паники нет», — подчеркнул замглавы ВГА.

Ранее Стремоусов прокомментировал заявления украинской стороны о начале контрнаступления на южном направлении.

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