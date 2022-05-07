Херсонской области вернут герб времен Российской империи
Власти Херсонской области решили вернуть региону герб времен Российской империи
Перешедшая под контроль ВС РФ Херсонская область Украины решила вернуть себе герб времен Российской империи. За основу новой символики взяли утвержденную в начале XIX века эмблему.
Заместитель руководителя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил об этом РИА «Новости».
«Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб — времен нахождения региона в составе Российской империи», — сказал он.
Новый герб будет содержать элементы символа, который утвердили еще в октябре 1803 года. На нем изобразят черного коронованного двуглавого орла на фоне щита с золотым полем. В правой лапе птицы — лавровая ветвь, в левой — пламя. На груди орла — голубой щиток с золотым крестом.
Ранее власти Херсонской области заявили о максимальной интеграции в состав РФ. Жители региона смогут получить российское гражданство.
В области заработала мобильная связь. Начались переговоры о заходе в Херсонскую область операторов из РФ. В работе интернета продолжаются некоторые перебои.