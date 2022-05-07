Херсонской области вернут герб времен Российской империи

Перешедшая под контроль ВС РФ Херсонская область Украины решила вернуть себе герб времен Российской империи. За основу новой символики взяли утвержденную в начале XIX века эмблему.

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил об этом РИА «Новости».

«Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб — времен нахождения региона в составе Российской империи», — сказал он.

Новый герб будет содержать элементы символа, который утвердили еще в октябре 1803 года. На нем изобразят черного коронованного двуглавого орла на фоне щита с золотым полем. В правой лапе птицы — лавровая ветвь, в левой — пламя. На груди орла — голубой щиток с золотым крестом.

Ранее власти Херсонской области заявили о максимальной интеграции в состав РФ. Жители региона смогут получить российское гражданство.

В области заработала мобильная связь. Начались переговоры о заходе в Херсонскую область операторов из РФ. В работе интернета продолжаются некоторые перебои.