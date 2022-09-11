Херсонские власти заявили, что город находится в полной безопасности | 360°

Спецоперация 11 сентября 2022, 12:21 Поделиться Telegram

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Viber Херсонские власти заявили, что город находится в полной безопасности Глава ВГА Херсонской области Стремоусов назвал ситуацию в Херсоне безопасной РИА «Новости»

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Ситуация на херсонском направлении стабильная, а сам город находится в полной безопасности, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут глобальные потери и терпят поражение.

«Город Херсон находится в полной безопасности. <…> На херсонском направлении все стабильно, все благоприятно», — рассказал Стремоусов.

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Он добавил, что «сегодня все делается для того, чтобы как можно меньшее количество людей пострадало».

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В пятницу стало известно о взятии в плен бойцов ВСУ, наступавших на Херсонскую область. Кирилл Стремоусов назвал их «несчастными людьми», которых украинские власти отправили в «самоубийственную атаку».

Более 70% жителей Запорожской и Херсонской областей поддержали идею проведения референдума о вхождении в состав России, выяснили специалисты Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

Если в Херсонской области возникнут проблемы с газом, Крым готов помочь в этом вопросе, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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