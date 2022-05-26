Херсонские фермеры назвали Украину виновной в ухудшении своего положения

Решение украинских властей закрыть границу с Крымом и нарастить поставки овощей из Европы негативно повлияло на развитие фермерских хозяйств в Херсонской области. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель сельхозуправления Генического района области Владислав Шибайлов.

По его словам, украинская власть намеренно перекрыла фермерам возможность поставлять продукцию в Крым.

«Нам стало некуда возить овощи, посевы под бахчевые и овощные культуры начали уменьшаться», — сообщил Шибайлов.

По мнению главы сельхозуправления, херсонская продукция перестала пользоваться спросом из-за увеличившихся закупок Украиной овощей из Европы и возросшей конкуренции.

Ранее владелец фермерского хозяйства в Херсонской области Олег сообщил, что в последнее время большая часть предпринимателей региона переключилась с овощей на зерновые культуры.