Херсонская область закрыла границу с подконтрольными Украине регионами

Власти Херсонской области закрыли границу с регионами, которые находятся под контролями властям Украины. Это было сделано в целях безопасности, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне», — сообщил он в комментарии РИА «Новости».

По словам Стремоусова, сейчас жителям не рекомендуется ездить на Украину ни под каким предлогом. Он отметил, что администрация получает заявления о пропавших мужчинах, которые выехали в подконтрольные Украине регионы.

«Нам поступает очень много заявлений, что пропадают мужчины, которых сразу же там забирают в армию в качестве пушечного мяса», — добавил он.

Стремоусов добавил, что проехать из области сейчас можно в Крым или в освобожденную часть Запорожской области, а оттуда в ДНР и ЛНР.