Херсонская область решила провести референдум по вхождению в состав России | 360°

Важное 20 сентября 2022, 13:06 Поделиться Telegram

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Viber Херсонская область решила провести референдум по вхождению в состав России Глава ВГА Херсонской области Сальдо объявил референдум по вхождению в состав России

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Херсонская область приняла решение о проведении референдума по вхождению региона в состав Российской Федерации. Об этом заявил глава областной администрации Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Уверен, что руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства», — сказано в обращении.

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Сальдо выразил уверенность, что вхождение в РФ обезопасит регион, вернет его к мирной жизни и «станет торжеством исторической справедливости». Он также назвал президента России Владимира Путина и русский народ «гарантами безопасности и процветания».

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«Прочный мир, поддержание порядка и обеспечение стабильного будущего для наших детей возможны только вместе с Российской Федерацией», — заявил Сальдо.

Кроме того, глава администрации сообщил, что считает необходимым сформировать в области добровольческие батальоны для участия в специальной военной операции.

Перед этим Общественный совет освобожденной части Херсонской области попросил главу местной военно-гражданской администрации Владимира Сальдо немедленно провести референдум о вхождении региона в состав России. Вхождение области в состав России авторы заявления Общественного совета сочли источником новых возможностей на пути к возрождению и восстановлению мощи региона.

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