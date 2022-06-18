Херсон поможет России собрать рекордный урожай зерна

Херсонская область поможет России в 2022 году получить рекордный урожай зерновых. Об этом в эфире «Соловьев.Live» рассказал глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

«Херсонская область всегда давала хорошие урожаи. Российская Федерация ждет в этом году рекордного урожая. И плюс к нему добавится Херсонская область, и Запорожская — наши соседи», — сказал он.

Ранее сообщалось, что медицинским работникам в Херсона выплатят заработную плату в российских рублях. Об этом договорился мэр Херсона Александр Кобец во время встречи с начальником департамента здравоохранения.

Кроме того, заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал, что херсонские судостроительные заводы могут в будущем возводить корабли для Черноморского флота России и строить гражданские суда.

Херсонская область в настоящее время находится под контролем российских войск. В регионе действует военно-гражданская администрация, налажено вещание российских телеканалов и радиостанций.