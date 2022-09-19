«Херсон под полным контролем союзных сил». Стремоусов показал здание администрации после обстрела | 360°

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«Херсон под полным контролем союзных сил». Стремоусов показал здание администрации после обстрела

Замглавы ВГА Херсонской области объявил, что Херсон под полным контролем союзных сил

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Военно-гражданская администрация Херсонской области работает, несмотря на обстрелы Вооруженных сил Украины. Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов показал в Telegram-канале, как выглядит здание администрации после ракетного удара, и заявил, что Херсон остался под контролем союзных сил.

«Херсон под полным контролем союзных сил. Нет никаких предпосылок для входа нацистов и западных наемников на территорию Херсонской области», — рассказал он.

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Чиновник снял на камеру окна собственного кабинета после удара американскими ракетами HIMARS. Рамы остались без стекол, местами пробиты стены, вокруг здания разлетелись кирпичи и фрагменты металлической кровли. Часть обломков упала на припаркованные машины.

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Несмотря на удар, чиновники продолжили работать в штатном режиме. По словам замглавы ВГА, в ближайшее время войска «дадут ответную реакцию».

ВСУ обстреляли Херсон американскими ракетами HIMARS утром 16 сентября. Один удар пришелся по зданию военно-гражданской администрации, когда в нем проходило совещание глав администраций и округов. Власти назвали нападение подлым терактом, цель которого — убить исполняющего обязанности главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Сергея Елисеева. В общей сложности погибли четыре человека.

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