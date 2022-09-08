Итальянский журналист едва не стал жертвой провокации ВСУ в Херсонской области | 360°

Спецоперация 08 сентября 2022, 17:50 Поделиться Telegram

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Viber Итальянский журналист едва не стал жертвой провокации ВСУ в Херсонской области Минобороны: российские военные спасли пострадавшего итальянского журналиста под Херсоном

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Итальянский журналист Маттиа Сорби пострадал, подорвавшись на мине ВСУ в Херсонской области. Российские военные спасли ему жизнь, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Сорби освещал боевые действия, находясь на стороне украинских военных. Во время попыток контрнаступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении журналист в сопровождении двух людей в украинской военной форме отправился на передовую.

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Итальянцу пообещали, что сопроводят до линии соприкосновения на такси. Но когда автомобиль прибыл к району боевых действий, проводники вышли из машины и показали ему дальнейший маршрут, скрыв, что дорога заминирована.

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«Целью провокации украинских спецслужб было дождаться гибели журналиста в результате огня с российских оборонительных позиций или подрыва такси на мине для последующих обвинений России в убийстве Маттиа Сорби», — подчеркнули в ведомстве.

Когда журналист продолжил движение, автомобиль подорвался на украинской мине. Водитель такси скончался на месте ЧП, а итальянец получил тяжелые травмы.

Российские военные, увидев, что на мине ВСУ подорвался гражданский автомобиль, выдвинулись к месту происшествия и вытащили итальянца из горящего автомобиля. Пострадавшему оказали первую помощь, а затем обеспечили его безопасную эвакуацию в больницу.

Врачи выявили у Сорби множественные осколочные ранения. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

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