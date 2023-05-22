Спецоперация 22 мая 2023, 16:27 Харьковские власти заявили об ударах по региону Глава администрации Харьковской области Синегубов сообщил об ударах ВС России по региону РИА «Новости»

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Вооруженные силы России начали наносить удары по Харькову и области. Об этом предупредил глава региональной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» — обратился он к жителям Харьковской области.

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Воздушную тревогу объявили 22 мая сразу в нескольких украинских регионах, сообщил ТАСС со ссылкой на официальный ресурс оповещения населения.

Предупреждающие сирены зазвучали не только в Харьковской, но и в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Кроме того, местных жителей оповестили об ударах по подконтрольным киевскому режиму районам Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

В Минобороны России неоднократно отмечали, что ВС России не атакуют гражданские объекты. Удары наносят исключительно по военным целям.

Ранее западная группировка российских войск пресекла деятельность трех диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Работу ДРГ остановили в районах Тимковки, Ивановки и Кисловки.