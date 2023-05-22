22 мая 2023, 16:27
Харьковские власти заявили об ударах по региону
Глава администрации Харьковской области Синегубов сообщил об ударах ВС России по региону
Вооруженные силы России начали наносить удары по Харькову и области. Об этом предупредил глава региональной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
«Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» — обратился он к жителям Харьковской области.
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Воздушную тревогу объявили 22 мая сразу в нескольких украинских регионах, сообщил ТАСС со ссылкой на официальный ресурс оповещения населения.
Предупреждающие сирены зазвучали не только в Харьковской, но и в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Кроме того, местных жителей оповестили об ударах по подконтрольным киевскому режиму районам Донецкой Народной Республики и Запорожской области.
В Минобороны России неоднократно отмечали, что ВС России не атакуют гражданские объекты. Удары наносят исключительно по военным целям.
Ранее западная группировка российских войск пресекла деятельность трех диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Работу ДРГ остановили в районах Тимковки, Ивановки и Кисловки.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Харьков
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