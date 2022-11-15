Спецоперация 15 ноября 2022, 17:21 Харьковские власти сообщили об ударах по городу Власти Харькова: в городе частично пропало электричество

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В Харькове зафиксировали удары по городу. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Прилеты по объекту критической инфраструктуры. О пострадавших на данный момент информации нет», — сказал он.

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По его словам, из-за повреждений объекта появились проблемы с энергоснабжением. Также в городе приостановили наземный электротранспорт и метро. Терехов подчеркнул, что энергетики и коммунальщики приступили к работам по нормализации жизни Харькова.

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Украинский портал «Страна.ua» сообщил об отключении электричества в некоторых районах Житомира после двух попаданий по энергоинфраструктуре. Стало известно о взрывах в Сумской и Одесской областях Украины. Также продолжаются взрывы в Киеве.

Глава областной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий рассказал, что система противовоздушной обороны сработала в Роменском районе. Ракеты заметили в небе над Николаевской областью. Во вторник, 15 ноября, взрывы прогремели в Днепропетровской, Черкасской и Хмельницкой областях, а также в Ковеле Волынской области и в Виннице, сообщил RT.

По всей территории Украины до сих пор работают оповещения о воздушной тревоге.