Спецоперация 05 марта 2024, 09:52 Харьковские партизаны отправили ВСУ смертельные «подарки» «АиФ»: партизаны из Харькова поставляют ВСУ взрывоопасные окопные свечи

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Харьковские партизаны начали поставлять украинским боевикам смертельные «подарки» — взрывоопасные окопные свечи. Как сообщил сайт «Аргументы и факты», на передовую «сюрпризы» попадали от волонтерских организаций.

Украинская служба безопасности начала проверку и выяснила, что некоторые образцы блиндажных свечей сделали вручную. В них нашли патроны, которые при нагревании взрывались.

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«Информация, что на передовую доставлена партия „свечей-убийц“, вызвала в украинских окопах настоящий шок», — написали авторы материала.

Блиндажная свеча для украинских военных порой — единственный способ разогреть пищу, вскипятить воду или просто согреться. Теперь им приходится делать это с риском для жизни.

Ранее партизаны в Херсоне помогли уничтожить расположение СБУ из Киева. Подполье установило место размещения сотрудников службы безопасности, российские военные уничтожили их при помощи артиллерии. Несколько силовиков скончались, множество получили ранения.