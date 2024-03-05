05 марта 2024, 09:52
Харьковские партизаны отправили ВСУ смертельные «подарки»
«АиФ»: партизаны из Харькова поставляют ВСУ взрывоопасные окопные свечи
Харьковские партизаны начали поставлять украинским боевикам смертельные «подарки» — взрывоопасные окопные свечи. Как сообщил сайт «Аргументы и факты», на передовую «сюрпризы» попадали от волонтерских организаций.
Украинская служба безопасности начала проверку и выяснила, что некоторые образцы блиндажных свечей сделали вручную. В них нашли патроны, которые при нагревании взрывались.
Реклама
«Информация, что на передовую доставлена партия „свечей-убийц“, вызвала в украинских окопах настоящий шок», — написали авторы материала.
Блиндажная свеча для украинских военных порой — единственный способ разогреть пищу, вскипятить воду или просто согреться. Теперь им приходится делать это с риском для жизни.
Ранее партизаны в Херсоне помогли уничтожить расположение СБУ из Киева. Подполье установило место размещения сотрудников службы безопасности, российские военные уничтожили их при помощи артиллерии. Несколько силовиков скончались, множество получили ранения.
Военные
ВСУ
Киев
Боевики
Специальная военная операция РФ на Украине
Харьков
Реклама
Реклама