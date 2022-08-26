Харьковчане смогут заменить права и номера на авто на российские в Купянске

Регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД России открылось в Харьковской области. Местные жители в Купянске могут поменять права и документы на машину, а также получить госномер с кодом 188, сообщило МВД России.

Отдел открыли по адресу: улица 1 Мая, 6. Это временное помещение, после ремонта Госавтоинспекция переедет в здание по улице 1-я Сахарозаводская, 1б. Желающих поменять регистрационные документы на автомобили и водительские удостоверения украинского образца на российские принимают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. Харьковским госномерам присвоили код 188.

Купянское стало пятым по счету из открывшихся в августе регистрационно-экзаменационным подразделением ГИБДД России на освобожденных территориях. Еще по два заработали в Херсоне и Голой Пристани Херсонской области, Мелитополе и Бердянске Запорожской области.

Местные жители также оформляют российское гражданство. В одной только Запорожской области заработали 12 пунктов паспортизации, по данным на август там выдали около шести тысяч паспортов.