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    29 июня 2022, 18:36

    Харьков показал, что дух ВСУ сломлен окончательно

    Военный аналитик Сивков заявил, что ВСУ не будет бороться за Харьков

    Андрей Васильев, Марат Котов

    Украинские военные несут серьезные потери. Уничтожена немалая часть тербатальона «Кракен»*, разгромлены войска в районе Лисичанска, а все силы перебрасываются к Николаеву и Одессе. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков специально для «360» рассуждает, будут ли ВСУ оборонять Харьков и когда освободят Авдеевку.

    Далее — прямая речь.

    Боевики не привыкли нести потери

    В Харьковской области российская артиллерия уничтожила порядка сотни боевиков формирования «Кракен»*. Это один из националистических батальонов, который изначально был создан преимущественно из уголовников. Они прославились зверствами по отношению к мирному населению, русскоязычным, всем, кто не принимает и не признает украинский нацизм, а также к пленным российским военнослужащим.

    Общая численность «Кракена»* не столь уж велика — около 500 человек. То есть 20% батальона практически одним ударом были уничтожены. Это очень чувствительная потеря, и оставшиеся в живых бойцы начали самовольно покидать позиции. Для сравнения: памятная нам девятая рота, потеряв 98% личного состава (все погибли, за исключением двух или трех человек), выстояла и отбила атаки. Террористы же потеряли лишь 20% живой силы и бежали с поля боя.

    Это говорит об уровне стойкости войск, а с другой стороны, свидетельствует о том, что морально-психологический перелом ВСУ уже состоялся. Даже такие идейно мотивированные бойцы, как боевики «Кракена»*, оказались не способны к длительному сопротивлению и не могут терпеть значительные потери.

    Бойцы Народной милиции ДНРИсточник фото: РИА «Новости»

    Харьков для ВСУ не актуален

    Появление харьковских территориальных батальонов и пунктов управления харьковскими подразделениями свидетельствуют о том, что ВСУ перестали считать Харьков приоритетным направлением ведения боевых действий, так же как и регион Донбасской дуги. Силы, действующие там, фактически приносятся в жертву: они призваны решать задачи сковывания российских вооруженных сил — и только.

    Новую линию обороны военные Украины пытаются подготовить значительно западнее по оси, практически по линии Киев — Николаев. Причем акцент будет делаться на южном направлении, поскольку в стратегическом отношении оно является чрезвычайно важным, так как обеспечивает кратчайший доступ к России к Приднестровью и его деблокаду. А также отрезает Украину от Черного моря, а значит, и вообще от морских коммуникаций.

    Поэтому украинцы переносят свои боевые действия, пытаясь остановить наступление наших войск. Это означает, что длительного сопротивления, как в Мариуполе и даже отчасти на начальном этапе в районе Северодонецка, уже не будет. В Харькове то же самое: скорее всего, там все решится намного быстрее.

    Поскольку теперь ВСУ решили основные усилия перенести на более западные регионы, военные хотят в первую очередь обеспечить оборону Николаева и Одессы. Поэтому там уже создаются штабы, туда же будут выводить и боеспособные части из-под Харькова.

    Солдаты Нацгвардии Украины на блокпосту в ХарьковеИсточник фото: РИА «Новости»

    Гарнизон Авдеевки готов к капитуляции

    В районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода был разгромлен украинский 108-й батальон: из 350 человек в живых остались только 30 бойцов. Это военное формирование — примерно треть от общей группировки, которая там имелась на конец вчерашнего дня. Практически полное уничтожение батальона означает, что силы ВСУ в этом регионе понесли очень серьезные потери.

    В этих условиях освобождение Лисичанска займет несколько дней максимум, а может, этот вопрос будет решен еще скорее. После этого фактически все серьезное сопротивление со стороны Вооруженных сил Украины останется в районе Авдеевки. В условиях полной деморализации и разгрома всей этой группировки авдеевский гарнизон также долго сопротивляться не будет.

    * Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.