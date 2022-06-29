Харьков показал, что дух ВСУ сломлен окончательно

Украинские военные несут серьезные потери. Уничтожена немалая часть тербатальона «Кракен»*, разгромлены войска в районе Лисичанска, а все силы перебрасываются к Николаеву и Одессе. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков специально для «360» рассуждает, будут ли ВСУ оборонять Харьков и когда освободят Авдеевку.

Далее — прямая речь.

Боевики не привыкли нести потери

В Харьковской области российская артиллерия уничтожила порядка сотни боевиков формирования «Кракен»*. Это один из националистических батальонов, который изначально был создан преимущественно из уголовников. Они прославились зверствами по отношению к мирному населению, русскоязычным, всем, кто не принимает и не признает украинский нацизм, а также к пленным российским военнослужащим.

Общая численность «Кракена»* не столь уж велика — около 500 человек. То есть 20% батальона практически одним ударом были уничтожены. Это очень чувствительная потеря, и оставшиеся в живых бойцы начали самовольно покидать позиции. Для сравнения: памятная нам девятая рота, потеряв 98% личного состава (все погибли, за исключением двух или трех человек), выстояла и отбила атаки. Террористы же потеряли лишь 20% живой силы и бежали с поля боя.

Это говорит об уровне стойкости войск, а с другой стороны, свидетельствует о том, что морально-психологический перелом ВСУ уже состоялся. Даже такие идейно мотивированные бойцы, как боевики «Кракена»*, оказались не способны к длительному сопротивлению и не могут терпеть значительные потери.

Источник фото: РИА «Новости»

Харьков для ВСУ не актуален

Появление харьковских территориальных батальонов и пунктов управления харьковскими подразделениями свидетельствуют о том, что ВСУ перестали считать Харьков приоритетным направлением ведения боевых действий, так же как и регион Донбасской дуги. Силы, действующие там, фактически приносятся в жертву: они призваны решать задачи сковывания российских вооруженных сил — и только.

Новую линию обороны военные Украины пытаются подготовить значительно западнее по оси, практически по линии Киев — Николаев. Причем акцент будет делаться на южном направлении, поскольку в стратегическом отношении оно является чрезвычайно важным, так как обеспечивает кратчайший доступ к России к Приднестровью и его деблокаду. А также отрезает Украину от Черного моря, а значит, и вообще от морских коммуникаций.

Поэтому украинцы переносят свои боевые действия, пытаясь остановить наступление наших войск. Это означает, что длительного сопротивления, как в Мариуполе и даже отчасти на начальном этапе в районе Северодонецка, уже не будет. В Харькове то же самое: скорее всего, там все решится намного быстрее.

Поскольку теперь ВСУ решили основные усилия перенести на более западные регионы, военные хотят в первую очередь обеспечить оборону Николаева и Одессы. Поэтому там уже создаются штабы, туда же будут выводить и боеспособные части из-под Харькова.

Источник фото: РИА «Новости»

Гарнизон Авдеевки готов к капитуляции

В районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода был разгромлен украинский 108-й батальон: из 350 человек в живых остались только 30 бойцов. Это военное формирование — примерно треть от общей группировки, которая там имелась на конец вчерашнего дня. Практически полное уничтожение батальона означает, что силы ВСУ в этом регионе понесли очень серьезные потери.

В этих условиях освобождение Лисичанска займет несколько дней максимум, а может, этот вопрос будет решен еще скорее. После этого фактически все серьезное сопротивление со стороны Вооруженных сил Украины останется в районе Авдеевки. В условиях полной деморализации и разгрома всей этой группировки авдеевский гарнизон также долго сопротивляться не будет.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.