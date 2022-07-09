Хакеры взломали сайт госархива Украины и выложили ролик о «капитуляции» Зеленского

Хакеры взломали официальный сайт государственного архива Украины. Они разместили на главной странице пародийный ролик о «капитуляции» президента страны Владимира Зеленского.

Видео с пародией на украинского лидера стало появляться при открытии сайта госархива. На это обратили внимание авторы Telegram-канала Readovka. Ролик был доступен для просмотра некоторое время. Сейчас сайт украинского госархива не работает.

Источник фото: archives.gov.ua

Изначально пародийный ролик опубликовал в соцсети глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он показал кадры, на которых изображающий Зеленского актер сидит за столом в кабинете и зачитывает акт о полной и безоговорочной капитуляции Украины. При этом рядом с мужчиной стоит человек, который держит руку на его плече.

Позже Кадыров поделился продолжением истории с «Зеленским». В новом ролике «президент» просил прощения, находясь в Грозном.

Сейчас российские военные продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине. Они освобождают территории от украинских националистов.