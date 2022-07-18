Хакеры передали властям обширный список предателей. Спастись от больших сроков им поможет только явка с повинной

Хакеры передали компетентным органам обширный список россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины. Если эти данные подтвердятся, предателей ждет до 20 лет лишения свободы. Повлиять на приговор могут только своевременное раскаяние и добровольная сдача властям. В противном случае судьба перебежчика станет назиданием для всех, кто хочет ступить на путь вероломства.

Группа RaHDit («Злые русские хакеры») передала компетентным органам данные россиян, которые сотрудничали с военной разведкой Украины. Перечень граждан России оказался достаточно обширным. Всех его фигурантов призвали добровольно сдаться властям. Ранее хакеры выяснили число погибших украинских солдат ВСУ в Донбассе: с начала года «безвозвратные потери» насчитывают порядка 70 тысяч человек. При этом советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что в зоне спецоперации погибли не более 10 тысяч украинских военных.

Кроме того, «Злые русские хакеры» выложили на сайте «Немезида» данные сотрудников Главного управления разведки Украины. В общий доступ попали досье с фотографиями и личными данными на 2500 человек, их родственников, а также сожителей и людей, которые получали деньги со счетов ведомства. Оказалось, что на украинскую разведку в числе прочих работают люди с наркозависимостью, а также судимые за изнасилования, кражи и разбои, незаконный оборот оружия и другие преступления.

Российские хакеры заявили, что получают оперативные данные ВСУ в режиме реального времени. Наладить канал получения информации им помогли участницы украинской женской хакерской группировки «Берегини». Благодаря данным RaHDit стало известно о сотрудничестве американской разведки с украинскими властями. Из США передавали спутниковые снимки и радиолокационные данные, которые ВСУ используют для нанесения ударов по российским приграничным территориям.

Судьба предателей незавидна

Декан факультета медиакоммуникаций МГИК, лидер движения русских украинцев «ПАРУС» Юрий Кот в разговоре с «360» отметил, что не знаком с людьми, которые согласны работать на силы, желающие обрушения и уничтожения России, обнищания русского народа. Однако понять логику тех, кто соглашается на подобные вещи, несложно.

«Это люди, которые в силу каких-то своих жизненных позиций или ошибок попали на крючок западных спецслужб. Некоторые просто алчные, хотят заработать денег. Для иных смыслом существования стала реализация амбиций: с помощью трудолюбия или умственных способностей не получилось, а вот по части предательства большого ума не надо. Достаточно просто согласиться на это и действовать в предложенных рамках», — пояснил Кот.

Он добавил, что такие люди есть в любом народе. Однако по-настоящему русский человек, у которого есть Бог в душе и царь в голове, человек, который ратует за великое Отечество, по определению не может работать на развал России. Просто потому, что тогда он перестанет быть русским. В этом смысле, конечно, предателям можно только посочувствовать. Но это не значит, что их нужно жалеть, пытаться понять или оправдать.

Что там понимать? Предательство — это один из самых страшных грехов, наверное. Если говорить о гражданине — ты соглашаешься идти на компромиссы с совестью, соглашаешься работать на силы, желающие зла твоей стране, твоему народу. Они же рассчитывают, что если у Запада получится сломать Россию, предатели, вероятно, смогут стать какими-то наместниками получить какие-то должности Юрий Кот декан факультета медиакоммуникаций МГИК.

Политический эксперт уточнил, что подобное чуть не случилось на Украине. Там те, кто ступил на путь предательства, уже готовились праздновать свой триумф, свою «перемогу»: добились кресел министров, стали разномастными чиновниками и всевозможными политиками. Однако российская военная спецоперация смогла этому помешать.

«Знаете, я всегда говорю, что Бог — марафонец, а сатана — спринтер. Так и здесь, в короткий отрезок времени им, безусловно, кажется, что они вот схватили Бога за бороду. Однако в долгосрочной перспективе Россия все равно решит все свои задачи, наведет порядок и там, и на своей земле, в своей стране. Ну а предатели должны стать назиданием для остальных: если ты ступил на этот путь, твоя судьба будет незавидной — тебя обязательно вскроют, а потом обязательно накажут», — сказал Кот.

Данные хакеров — повод для проверки

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш пояснила, что хотя данные хакеров добыты незаконно, они все же могут рассматриваться в суде. Дело в том, что любое сотрудничество российских граждан с зарубежными, в частности с украинскими спецслужбами, подпадает под действие сразу нескольких статей Уголовного кодекса РФ. Особенно когда передаются секретные сведения.

Любое заявление о совершении преступления компетентные органы в силу российского законодательства обязаны принять к сведению и рассмотреть, тем более если это касается безопасности государства. Обычно подобные сведения не рассматриваются, если они были сделаны анонимно. Однако если данные попали в средства массовой информации или соцсети, наши правоохранительные органы не могут игнорировать такой факт Мария Ярмуш адвокат.

Юрист добавила, что будет проведена проверка и по ее результатам компетентные органы будут принимать решение о необходимости возбуждения уголовного дела и привлечении к уголовной ответственности. Возможно, потребуются какие-то дополнительные расследования. Но, безусловно, любые сведения, которые касаются безопасности Российской Федерации, и сообщения о совершенном преступлении должны быть проверены.

Сведения, которые были получены незаконно, например, путем взлома компьютеров, не будут положены в основу заключения обвинения, подчеркнула Ярмуш. Но на основании этих данных компетентные органы смогут все перепроверить и получить подтверждение совершения преступления.

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Сознавшихся могут простить

Президент РФ Владимир Путин 14 июля подписал закон о государственной измене и шпионаже. Сотрудничество россиян с иностранцами, какими-либо зарубежными или международными организациями против безопасности России будет наказываться лишением свободы на срок от трех до восьми лет и штрафом до одного миллиона рублей. Сбор, похищение и передача противнику сведений, которые могут использовать против Вооруженных сил РФ, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

«Любой правовой акт, закон, вступивший в законную силу, уже имеет силу влияния на принятие решения. Закон не имеет обратной силы. С момента подписания и вступления в законную силу он будет применяться для квалификации деяний граждан, которые, возможно, совершили эти тяжкие поступления против российской безопасности», — уточнила адвокат.

Снисхождение возможно при условии добровольной и своевременной явки с повинной, это оговорено в законе, напомнила Ярмуш. Если человек, который сотрудничал с иностранной разведкой, сам придет и во всем сознается, будет сотрудничать со следствием, он даже может избежать уголовной ответственности.