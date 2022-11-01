Хакеры Донбасса взломали систему управления войсками ВСУ | 360°

Спецоперация 01 ноября 2022, 12:10 Хакеры Донбасса взломали систему управления войсками ВСУ Хакеры ДНР взломали систему управления войсками ВСУ Delta

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Хакеры из Донецкой Народной Республики взломали американскую автоматизированную систему управления войсками Delta, используемую ВСУ. Видео с интерфейсом системы они в качестве доказательства выложили в Сеть. Об этом сообщил Telegram-канал «Джокер ДНР».

Известно, что Delta отражает положение своих войск и войск противника. Система используется для передачи сведений на средства поражения, в частности для контрбатарейной войны. Российский аналог Delta — это автоматическая система разведки и управления «Стрелец», уточнила «Российская газета».

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Доступ к сети Вооруженных сил Украины, возможно, даст Союзным силам по крайней мере два преимущества. Во-первых, подменяя данные, можно внести хаос в организацию работы ВСУ. Кроме того, можно подвести украинские подразделения под «дружеский огонь», отметил «Джокер ДНР».

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Также не исключено, что недоверие к американской системе заставит командиров с Украины отказаться от этой системы и воевать как и раньше: с полевыми телефонами и бумажными картами.