Хакер заявил, что США снабжают Украину спутниковыми снимками для ударов по РФ

Американская разведка снабжает украинскую данными радиолокации и спутниковыми снимками, в частности — территории России. Об этом РИА «Новости» рассказал участник российской хакерской группы RaHDIt («Злые русские хакеры»), пожелавший остаться анонимным.

«Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе, спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды. То, что их системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки, мы тоже видим», — заявил хакер.

Для нанесения метких ударов, как отметил хакер, противнику нужно «иметь точную информацию и местоположение целей».

В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников СБУ, а в начале спецоперации — взломала 755 украинских правительственных сайтов, в том числе порталы местных органов власти.