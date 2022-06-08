Хакер RaHDIt подтвердил разногласия между Зеленским и ВСУ по поводу отступления

Между командованием Вооруженных сил Украины и офисом президента Владимира Зеленского появились разногласия по ведению боевых действий, выяснили хакеры. Участник группировки RaHDIt рассказал РИА «Новости» о нежелании администрации спасать своих солдат.

«У них, естественно, есть какие-то разногласия. Допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо», — рассказал он.

К примеру, при боях в районе Северодонецка и Лисичанска военные призвали отступить и выровнять фронт, а власти посчитали это плохой идеей. Они опасаются осуждения и рассчитывают на поставки реактивных систем залпового огня из других стран, не понимая, что обучение работе с ними займет много времени.

Украинские власти тщательно скрывают от общественности боевые потери из-за таких решений, а военные перестают им доверять. На некоторых участках войска все-таки отступают, несмотря на политическую волю руководства страны.

В начале спецоперации хакеры взломали все 755 правительственных сайтов киевских властей и запустили информационный ресурс «Немезида» с данными о сотрудниках спецслужб.