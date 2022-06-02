Хакер из группировки RaHDIt заявил, что обладает доказательствами подготовки Украины к нападению на Крым и Донбасс. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

Хакер подчеркнул, что реализации замыслов Украины помешала спецоперация России. Кампания предотвратила нападение на эти регионы.

«Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели», — сказал хакер.

Он подчеркнул, что подобная информация есть и у его украинских «коллег» — группировки «Берегини».

Хакер сказал, что среди фактов есть документы, подтверждающие передачу западного оружия формированиям ВСУ. В их числе — 72-му Центру проведения информационно-психологических операций. Организация базируется в Броварах. По словам хакера, его «коллеги» располагают данными не только об отправителях и адресатах оружия, но и о количестве переданных боеприпасов. Он отметил, что эти поставки уже применяются против союзных войск защитников интересов Донбасса.

«И сейчас мы видим в ходе операции, как это оружие используется. Тут уже показывается, что украинскую сторону готовили к нападению на Российскую Федерацию, и это было просто вопросом времени», — сказал представитель RaHDIt.

Накануне США согласовали отправку ВСУ нового типа боеприпасов — РСЗО HIMARS. Журналисты RT рассказали, к чему может привести использование этого вооружения украинской армией. По их мнению, подобные действия американских властей затягивают конфликт в регионе и не меняют существенным образом на формат боевых столкновений.