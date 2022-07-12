Хакер из RaHDIt сообщил, что боевой дух украинских военных силен только вдали от передовой

Боевой дух ВСУ ослабевает на подступах к передовой. Таким мнением поделился хакер из группировки RaHDIt в анонимном интервью РИА «Новости».

«Боевой дух у украинских военных надо тоже разделять на военных, которые сидят в Киеве и во Львове, у которых очень высокий боевой дух, и украинских военных, которые находятся на передовой», — сказал он.

По его словам, на передовой солдаты ВСУ не так воодушевленно смотрят на конфликт. Хакер отметил, что это связано с непосредственным столкновением «лоб в лоб» с противостоянием союзным войскам. Кроме того, на передовой солдаты ощущают угрозу собственной жизни.

Однако хакер заявил, что у некоторых подразделений ВСУ все же сохраняется высокий боевой дух даже в зоне прямого столкновения с союзными войсками. Среди таких формирований он назвал ряд националистических батальонов. По его словам, высокий боевой дух в рядах нацбатов связан с идейным сознанием таких солдат.

Ранее участник хакерской группировки RaHDIt заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского «помог» взять в плен военнослужащих этой страны. Его слова процитировал RT.