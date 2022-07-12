Хакер из RaHDIt сообщил, что боевой дух украинских военных силен только вдали от передовой
Хакер из группировки RaHDIt назвал слабым боевой дух ВСУ на передовой
Боевой дух ВСУ ослабевает на подступах к передовой. Таким мнением поделился хакер из группировки RaHDIt в анонимном интервью РИА «Новости».
«Боевой дух у украинских военных надо тоже разделять на военных, которые сидят в Киеве и во Львове, у которых очень высокий боевой дух, и украинских военных, которые находятся на передовой», — сказал он.
По его словам, на передовой солдаты ВСУ не так воодушевленно смотрят на конфликт. Хакер отметил, что это связано с непосредственным столкновением «лоб в лоб» с противостоянием союзным войскам. Кроме того, на передовой солдаты ощущают угрозу собственной жизни.
Однако хакер заявил, что у некоторых подразделений ВСУ все же сохраняется высокий боевой дух даже в зоне прямого столкновения с союзными войсками. Среди таких формирований он назвал ряд националистических батальонов. По его словам, высокий боевой дух в рядах нацбатов связан с идейным сознанием таких солдат.
Ранее участник хакерской группировки RaHDIt заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского «помог» взять в плен военнослужащих этой страны. Его слова процитировал RT.