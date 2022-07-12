Хакер из RaHDIt рассказал, как указ властей Украины «помог» пленить ее войска под Мариуполем

Большая группировка украинских сил попала в окружение под Мариуполем «благодаря» приказу офиса президента страны Владимира Зеленского не сдавать город. Об этом РИА «Новости» сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt, пожелавший остаться анонимным.

«Представители Генштаба предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска, <…> им запретили это делать, в результате чего на „Азовсталь“, кроме батальона „Азов“*, съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было», — отметил хакер.

Все это, по его мнению, произошло именно из-за того, что власти Украины распорядились ни при каких обстоятельствах не сдавать Мариуполь. Собеседник агентства добавил, что военнослужащие пытались доказать нецелесообразность этого решения.

«Офис президента решил по-другому. Но с Лисичанска все-таки военные смогли убедить своих руководителей (и политических) и выйти», — констатировал хакер.

Ранее участник RaHDit рассказал, что иностранные советники создавали оперативно-тактические планы для Минобороны Украины и составляли систему боевой подготовки для ВСУ. Об этом напомнило РИА ФАН.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.