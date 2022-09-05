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Хакер из группы "Берегини" заявила о продаже оружия ВСУ из Казахстана

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Участница группы хакеров «Берегини» заявила, что они получили документы, в которых зафиксированы факты продажи оружия Украине из Казахстана. Об этом сообщил RT.

«Нам удалось получить документы, которые подтверждали продажу для ВСУ советского оружия Казахстана», — сказала она.

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Хакер отметила, что эти документы опубликованы. Также она выразила надежду, что власти Казахстана прекратят поставлять оружие на Украину.

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