11 мая 2023, 02:46
«Гвардию наступления» отправили в атаку под Артемовском
Командование ВСУ бросило в бой в районе Артемовска «Гвардию наступления»
Руководство ВСУ начало использовать в боевых действиях под Артемовском созданную министром внутренних дел Украины Игорем Клименко «Гвардию наступления». Об этом сообщило «Военное обозрение».
Новое подразделение ВСУ набиралось из украинских добровольцев специально для участия в контрнаступлении. Некоторые части уже бросили в атаку в районе Артемовска. В состав гвардии вошли сотрудники Нацгвардии, Нацполиции и пограничной службы Украины.
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Представители «Гвардии наступления»» используют в качестве средства огневого поражения гусеничный транспортер, на котором размещена зенитная установка.
Глава МВД Украины Игорь Клименко ранее сообщил о завершении формирования восьми бригад «Гвардии наступления». Проект штурмовых бригад объединил в себе уже шесть существующих подразделений. Также включили новообразованные бригаду Государственной пограничной службы Украины «Стальная граница» и штурмовую бригаду «Ярость».
По словам депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, «Гвардию наступления» ждут серьезные неприятности при попытке наступления на полуостров.
ВСУ
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Артемовск
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