Гуттериш объявил, что силами ООН и Красного Креста из «Азовстали» эвакуировали 500 человек

Около 500 человек эвакуировали с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в рамках совместной операции Организации объединенных наций и Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«В ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста две колонны при обеспечении безопасности эвакуировали около 500 человек с завода „Азовсталь“ в Мариуполе и прилегающих территорий», — написал он в Twitter.

Гуттериш выразил надежду, что координация российской и украинской сторон дадут возможность увеличить число «гуманитарных пауз» для выхода мирных жителей из блокированной зоны.

Территориальная обороны ДНР заявила, что за сутки из Мариуполя эвакуировали 518 человек, в том числе 67 детей. Людей направили в населенный пункт Безыменное Новоазовского района Донецкой области. Они находятся в пункте оказания помощи, организованными силами МЧС ДНР. С 5 марта в Безыменное перевезли 28 336 человек.

Ранее боевики нацбатальона «Азов»* заявили, что готовы будут отпускать мирных людей с территории «Азовстали» только в обмен на продукты и медикаменты. Такие условия возмутили председателя Госдумы Вячеслава Володина. По его словам, хуже этого может быть только людоедство. Об этом сообщил РИА «ФАН».

* «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.