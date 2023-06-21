Спецоперация 21 июня 2023, 21:53 ГУР Украины подтвердил удар ВС РФ по штаб-квартире в Киеве ГУР Украины: штаб-квартира в Киеве подверглась атаке РИА «Новости»

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Штаб-квартира ГУР в Киеве подвергалась обстрелу. Об этом спикер главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире телеканала «Киев».

«Главное, что мы должны знать: да, атаки были <…> Но работа Главного управления разведки не останавливалась», — сказал он.

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Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли групповой удар по местам хранения военной техники иностранного производства на Украине. По данным ведомства, все намеченные объекты удалось поразить.

Ранее российские бойцы уничтожили центр принятия решений ВСУ. В военном ведомстве добавили, что достигли цели удара. Украинские боевики предприняли попытки наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, эти действия успешно отразили.

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил о смерти начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Позже глава ГУР Украины опроверг информацию о своей гибели. Буданов заявил, что иронично воспринимает все слухи.