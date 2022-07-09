Гуманитарную помощь в рамках акции «Доброе дело» привезли на передовую в ДНР

Гуманитарная миссия в Донбассе продолжается. Съемочная группа «360» вместе с военнослужащими Донецкой Народной Республики (ДНР) доставила очередной груз с продовольствием в поселок Пески. Он находится на передовой.

Боец ДНР с позывным гелик рассказал корреспонденту «360» Елене Кононовой, что мечтал поступить в медицинский университет, но не получилось — в 2019 году он пришел на службу.

По словам военнослужащего, порой складывается впечатление, что украинские военные наносят удары без разбора. Он отметил, что ему приходилось общаться с военнопленными, и они понимают, что делают.

«Самое страшное, когда ты смотришь в глаза этому человеку, а он прекрасно знает, что делает. Он, потом, как выясняется, не первый год в армии и они знают, что делают. Они просто как отмороженные на голову», — рассказал военнослужащий.

Съемочная группа «360» вместе в военнослужащими ехала в направлении Песок, иногда на горизонте виднелись клубы дыма, сеть не ловит. Нагруженный гуманитарной помощью БТР отправится дальше к бойцам, задача журналистов гуманитарной миссии «Доброе дело» состоит в том, чтобы передать посылки очень быстро и уехать.

В этот раз помимо еды и воды, привезли коптер. Его передали школьники из Реутова. Эта посылка точно пригодится.

«В первую очередь оно используется подразделениями артиллерии для корректировки огня. То есть сразу можно наблюдать точку попадания и от нее отталкиваться, корректироваться. Также при наступлении пехотными подразделениями для осмотра местности, для обнаружения сил средств противника», — рассказал военнослужащий Артем с позывным лис.

Бойцы рады всем посылкам. Они со слезами на глазах читают письма от незнакомых детей, которые поддерживают их и верят в победу. Военнослужащий Кирилл с позывным керчь рассказал, что не видел свою мать с начала спецоперации, он хотел бы передать ей, что любит ее.

«Мамуль не переживай, победа будет за нами», — сказал военнослужащий.