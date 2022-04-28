Гуманитарную помощь от школьников из Подмосковья раздали жителям Мариуполя

Жителям Мариуполя раздали 1200 продуктовых наборов, которые были собраны в Подмосковье. Люди получали гуманитарную помощь в центре города, около Драмтеатра. Товаров первой необходимости в продуктовом наборе должно хватить на две недели семье из трех человек, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Гуманитарную помощь собрали в рамках акции «Доброе дело». Ее инициировали школьники из Подмосковья. Продукты питания, одежду, бытовую химию ученики приносили в свои учебные заведения. Эта партия гуманитарной помощи стала пятой прибывшей в ДНР, ЛНР и освобожденные территории. К отправке готовится шестая фура с продуктами первой необходимости.

Мы провели большую акцию „Доброе дело“, собрали очень нужные вещи, продукты, то, что необходимо детям. И сегодня в Мариуполе возле Драмтеатра идет выдача всего самого необходимого. Плюс — в госпитали и поликлиники (спасибо нашим предприятиям) мы везем медикаменты, они нужны для экстренной и плановой помощи Андрей Воробьев Губернатор Московской области

Он также отметил, что те 1200 школ, которые принимали участие в акции, сделали большое дело.

За предыдущие рейсы фурами «Доброе дело» гуманитарную помощь удалось доставить в разные населенные пункты, в числе которых Ясиноватая и Первомайский.

Больше 150 наборов получили вдовы бойцов Народной милиции в Донецке. Белковое питание для детей отвезли в Республиканский центр медицинской генетики и перинатальной диагностики в ДНР.

Совместно с Минздравом региона закупили лекарства и медицинские материалы в отделение детской нейрохирургии. Медикаменты также распределили по другим местным учреждениям здравоохранения. Среди них отделения детской онкогематалогии и детской кардиохирургии Областной центральной клинической больницы, отделение детской травматологии и ортопедии Республиканского травматологического центра. Также товары первой необходимости доставили в Детскую областную клиническую больницу ДНР.

В общей сложности в рамках акции «Доброе дело» удалось собрать 430 тонн гуманитарной помощи. Помочь жителям Донбасса можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тысячи добровольцев.

Выбрать удобный для себя пункт можно на сайте. Там можно найти и полный список необходимых вещей. Наиболее острая потребность сегодня в продуктах, средствах личной гигиены, детском питании, подгузниках и медикаментах.

Важно, чтобы товар был в индивидуальной упаковке, продукты питания имели длительный срок хранения, а вес одного товара не превышал шести килограмм. В бутилированной воде необходимости уже нет.

Всю собранную гуманитарную помощь доставляют на ресурсный склад в Домодедово. Оттуда гуманитарный груз силами волонтеров и Общественной палаты Московской области отправляют в ЛДНР и освобожденные территории.