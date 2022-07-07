Гуманитарная миссия Подмосковья в Донбассе. Как участники подготовились к выезду на передовую

Гуманитарная миссия Подмосковья выехала в поселок Пески Донецкой Народной Республики. Этот населенный пункт находится на передовой. Корреспондент «360» Елена Кононова вместе рядовым Народной милиции и бывшим сотрудником МЧС Александром рассказали, что необходимо иметь с собой каждому, кто отправляется в места, где ведутся боевые действия.

По правилам всем, кто отправляется на передовую, нужно иметь при себе аптечку, в которой должно быть только самое необходимое.

«У нас есть противоожоговое средство. Так называемый „мгновенный холод“. Мы берем пакет, который охлаждается, и его можно приложить к ране», — рассказал Александр. Он добавил, что также пакет можно использовать в случае перелома. Холод серьезно уменьшит боль.

Также в аптечке есть специальный перевязочный пакет, который используют вместе с бинтом для наложения давящей повязки на случай кровотечения. Если же повреждена артерия, то вместо бинта накладывают жгут.

«Подкладываем ткань обязательно. А после наложения жгута мы должны написать, в какое время его наложили. Потому что по правилам в разное время года его надо ослаблять через какое-то время», — подчеркнул Александр.

Кроме того, в аптечке есть три ампулы с противошоковым, кровоостанавливающим и обезболивающим растворами.

«Это мы всегда берем с собой, если выезжаем в места, где ведутся боевые действия. Обязательно шприцы один или два с собой возим», — подытожил Александр.

Гуманитарная миссия Подмосковья называется «Доброе дело». Ее придумали школьники и поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Присоединиться к сбору необходимых вещей и продуктов для жителей Донбасса могут все желающие. Адреса пунктов сбора и список необходимых товаров доступен на сайте «Волонтеры Подмосковья».